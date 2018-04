Fernando Torres anuncia que no seguirá en el Atlético de Madrid

Fernando Torres no va más en el Atlético de Madrid. Cansado de la poca continuidad otorgada por Diego Simeone, el delantero español anunció este lunes que no renovará con el club tras el término de temporada.



"Quiero provechar la oportunidad para decir que esta va a ser mi última temporada en el club, es una decisión que no ha sido sencilla", dijo el ariete en un acto publicitario.



El ex Milan aseguró que su relación con el "Cholo" es normal. "La he llevado con profesionalidad. Siempre he dicho que no voy a participar en una fisura Torres-Simeone. Tuve pocos minutos y me veo con opciones de jugar, pero la realidad de la temporada no está siendo esa", confesó.



Por último, manifestó sus ganas de irse campeón con los colchoneros y pese a los pocos minutos, no piensa en dejar la lucha por un puesto. "Si todo va bien puedo irme con un título. Este año estoy jugando mucho menos que el anterior, pero nunca me he rendido", concluyó.