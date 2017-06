Fernando Morientes: "Estuve muy cerca de llegar a la Unión Española"

Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid y de la selección española, conversó con Los Tenores y analizó el desempeño de la selección chilena en la Copa Confederaciones. Además, reveló que estuvo cerca de llegar a la Unión Española.



"Todo lo que están haciendo ha sido sobresaliente y en España hay mucha gente que da a Chile como favorito para ganar esta copa. Tiene grandes jugadores, un grandísimo nivel y esta selección nos tiene acostumbrado a buenos resultados", dijo el "Moro" a radio ADN.



El también entrenador español no escatimó en elogios para Alexis Sánchez: "Soy un enamorado de Alexis, me parece un jugador extraordinario. Es básico para cualquier equipo grande, es un jugador completísimo y en Inglaterra están aprovechando todas sus virtudes, cosas que aquí en España, en el Barcelona, no se aprovechó al cien por cien".



Por último, se refirió al rumor que lo vinculaba a la Unión Española en 2009 tras dejar el Real Madrid y aseguró que estuvo cerca de recalar en los hispanos. "Sí, es cierto. Tuve una reunión en Madrid con Jorge Segovia, le estoy muy agradecido por haberse fijado en mí".



Sin embargo, el "Moro" declinó la opción y optó por irse al Olympique de Marsella: "Era una decisión difícil para mí, porque es un país muy lejos del mío y yo estaba terminando mi carrera profesional. En ese momento se cruzó la oferta del Olympique y me resultó un poco más fácil el moverme a Francia que a Chile. Estuvo muy cerca, lo hablamos con la familia en su momento, pero al final no pudo ser".