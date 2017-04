Fernando Monsalve: "No sabemos con certeza el valor de las acciones de Mosa"

El presidente del CSyD de Colo Colo, Fernando Monsalve, estuvo junto a Los Tenores para conversar sobre la reelección de Aníbal Mosa como mandamás de Blanco y Negro, y señaló que no sabe con certeza el valor de sus acciones, porque compró "entre tres y cuatro paquetes".



A pesar de haber logrado un acuerdo con la actual directiva, Mosalve señaló que el desempeño es "nefasto" y desaprobó la presencia de Leonardo Cauteruchi, representante de Pablo Guede y Paulo Garcés, en las inmediaciones del Cacique.



"La actuación de Cauteruchi es impresentable, de pasearse en el Monumental e ir a lo arengazos como un Rey. Él jamás va a poder seguir paseándose en los arengazos, pero a mí no me corresponde echarlo", disparó.



Además, defendió su labor opositora a la concesionaria: "Ante dos posibilidades, decidimos por una. No me interesa la convicción ni de Mosa ni de Vial. A mí me interesa lo que logro y cómo abro oportunidades de Colo Colo. Me junté con la Garra Blanca y con los trabajadores, me junté con todos".









El mandamás asegura haber recibido un padrón electoral con 350 socios y que tras su gestión la cifra se elevó a dos mil. "Hemos luchado contra los precios que ahora tienen un 25% de descuento. Hoy pueden comprar ticket duto en 7 boleterías del estadio para los que no tienen internet", agregó.



Respecto a la inclusión de Claudio Bravo como socio del Club Social y Deportivo, señaló que no lo conoce personalmente y que "es igual que todos los socios, con una esperanza y rebeldía. Es un apoyo simbólico al club".



Al ser consultado por la continuidad de Pablo Guede, Mosalve apoyó al estratega trasandino. "Creo que hay que renovarle y al menos debemos asegurar al cuerpo técnico hasta fines del próximo campeonato. Si no hay resultados este año, se sabrá evaluar la realidad colocolina".



El presidente reconoció la deuda con el Fisco y manifestó que "no fue parte de la negociación, pero lo vamos a conversar". Finalmente, aseguró que "es posible comprar las acciones de ByN, lo podemos lograr. El colocolino lo va a decidir".