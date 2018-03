Fernando Monsalve: "Admito que hay un millón de trabas para comprar las acciones de Mosa"

Fernando Monsalve rompió el silencio y conversó de todos los temas en su semana más difícil como presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo.



El mandamás de la Corporación reconoció que está complicada la compra de acciones (29%) de Blanco y Negro pertenecientes a Aníbal Mosa y que hubo un "apresuramiento" de su parte.



"Cuando Mosa ofreció sus acciones no podíamos decir no. Sí hubo apresuramiento. La asamblea de socios decidirá si compra. Admito que hay un millón de trabas para comprar las acciones de Mosa, porque el contrato de concesión es leonino", dijo Monsalve en conversación con El Mercurio.



Pese a las dificultades, el timonel ve viable la compra de acciones por U$ 15 millones. "Si a los socios no les implican ningún perjuicio, es difícil que digan no", agregó.



Respecto a la filtración de sus fotos entrenando en el estadio Monumental, Monsalve le puso el pecho a las balas y pidió perdón. "A quienes les molestó que entrenara en el Monumental, pido mis disculpas. Hay que aprender de los temas sensibles; si creo un problema, prefiero evitarlo", indicó.



Por último, se mostró dolido por los descargos de Paloma Norambuena, quien presentó su renuncia al directorio de Blanco y Negro. "Me ofendió cuando me comparó con Piñera. Pero tengo el apoyo del directorio nacional y la tranquilidad de gobernar con todos", concluyó.