Fernando Hurtado tras empate ante Fluminense: 'Las tapadas psicológicamente me ayudaron mucho'

Fernando Hurtado fue la gran figura del empate entre Deportes Antofagasta y Fluminense por Copa Sudamericana.

El portero en conversación con Radio ADN confesó que tuvieron un buen desempeño en el estadio Maracaná. "Nosotros veníamos a hacer un partido distinto al de ayer. El segundo tiempo nos pasaron por encima. Pero creo que nos planteamos bien y les pudimos hacer daño".

Hurtado confesó que ayer cumplió una destacada actuación y mucha gente se puso en contacto con él. "Como primera vez en la vida me mandaron tanto mensaje y tanto video, me vi todos los videos. Obviamente me quedo con la del segundo tiempo. Esa tapada psicológicamente me elevó mucho y le dio tranquilidad a mi equipo".

Hace unos años atrás, el golero confesó que dejó el fútbol por algunos meses tras sufrir una larga lesión. "El año 2014 sufrí una lesión en la espalda y después de tres operaciones nada salía bien. Terminaba contrato y no me renovaron. Tuve que operarme nuevamente y como no me llamaban de ningún equipo y tuve que salir a trabajar en lo que viniera. Afortunadamente me llamaron después y retomé el tema futbolístico".

Sobre la llegada de Agustín Rossi al pórtico puma, el chileno confesó que está feliz de poder pelear la oportunidad. "Debo tratar de seguir trabajando y más allá de decirme que tengo su confianza tampoco me ha prometido quédame con el arca. Será una linda competencia".

El próximo partido de Deportes Antofagasta será ante Universidad de Concepción, pero aún no tiene fecha definida.