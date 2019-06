Fernando González sobre su retiro: Yo cache que mejor de lo que era no iba a ser

Fernando González es uno de los tenistas más importantes del país y vino al Ciudadano ADN para hablar de la campaña que forma parte junto a la CNC, de su visión del deporte y su retiro.

El deportista se sumó a la campaña "Juguemos limpio: Comercio de Verdad", donde junto a Nicolás Massu, buscan enseñar sobre los riesgos y problemas que genera el comercio ilegal en el país.

No obstante, González fue interrogado por diversas temáticas país, donde señaló que no le interesa con esto ingresar a una carrera política, acusando que "me dan lata, porque defienden lo indefendible".

Además, el tenista explicó que hay cosas que no justifica en el país. Un ejemplo de esto es los horarios de los colegios, donde se preguntó ¿qué se enseñan en los colegios? Y donde criticó que "los hacen muy competitivos desde muy pequeños. No están dejando ser niños a los niños".

Acá, aludió a la polémica por el paso a optativo del ramo de educación física, que lo vio con malos ojos. Esto debido a que se sumaría a la educación profesional, González explicó que "la universidad es el cementerio de los deportistas de nuestro país".

Sin embargo, el tenista sigue creyendo que es clave en la formación el ejercicio. "Hay que criarlos y formarlos con el deporte a los niños, para que tengan más disciplina y que tengan mejor salud", dijo.

Finalmente, concluyó hablando de su retiro y de que estaba cansado del estilo de vida que llevaba. Inclusive, señaló que "en el momento no quería más. Yo ya cache que mejor de lo que era no iba a ser".