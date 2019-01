Fernando González sobre Marcelo Ríos: 'No había buena onda, pero mala tampoco'

Fernando González es uno de los deportistas más exitosos de la historia del tenis chileno. En conversación con el programa de Canal 13 "Sigamos de largo", el extenista dialogó sobre su relación con Marcelo Ríos, donde descartó una amistad con el exnúmero 1 del mundo, pero aseguró que no tiene ningún problema con él.

"No hay relación. Nunca. No había buena onda, pero mala tampoco. Coincidimos, pero no lo voy a llamar para ir a tomarme un café. Él tampoco. Con el Nico son bien cercanos, yo con el Nico soy bien cercano. Yo con él no soy cercano. Creo que las amistades se van dando, pero también uno las va eligiendo. Yo no lo elegiría a él. Y el tampoco".

Además, aseguró que a Ríos le faltó tener mayor más cercanía con los jóvenes del equipo de Copa Davis. "Quizás como líder le faltaban algunas cosas. Ser un poquito más solidario o empático con los compañeros más chicos, pero obviamente era súper importante ver como un jugador top estaba ahí mismo".

González se encuentra en el país realizando actividades junto a su fundación "Tenis para Chile".