Fernando González: "Ríos debería ser más claro si acompaña o no al equipo en Copa Davis"

Fernando González ya palpita lo que será la serie frente a Austria por el repechaje al Grupo Mundial de Copa Davis, que se jugará en febrero de 2019 en el Viejo Continente.

Al respecto, el extenista habló de las chances que tienes los nacionales para adjudicarse la clasificatoria.

"Mientras más importante sea la instancia, más difícil va a ser. Ellos dependen mucho de Dominic Thiem (8° del mundo). También tienen a Oliver Marach, que no sé si esté en el equipo, pero fue número uno del mundo en dobles. Van a jugar en la cancha que le acomoda más a Thiem (arcilla), pero es bajo techo y creo que eso favorece más a 'Nico' Jarry si hablamos del servicio. No hay viento ni sol, y eso para los sacadores viene mejor", indicó en entrevista con El Mercurio.



En esa línea y antes de la serie frente a los europeos, González aprovechó para mandarle un mensaje a Marcelo Ríos.

"Sí, él tiene una muy buena experiencia hablando de tenis, pero debería ser más claro si hace el proceso o no de la Copa, si va o no a todas las series. Creo que es importante tenerlo claro ante los jugadores", dijo el ex 5 del mundo.

Además, el "Bombardero" tuvo palabras para el gran momento que vive Christian Garin, quien por primera vez ingresó entre los cien mejores tenistas del Ranking ATP.

"Él está top 100, el mejor ranking de su carrera, y eso es muy valorable. Comenzó el año con un ranking bajo, pero desde comienzos estaba trabajando bien, sin pensar en los resultados. Y esto pasa mucho en los jóvenes. Incluso me pasó a mí. Uno se va mareando un poco cuando no obtienes buenos resultados, pero sigues trabajando. Lo más importante ahora es que siga por ese camino", sostuvo.

Finalmente, agregó sobre "Gago" que "ahora tiene que entrar al otro nivel, al de los torneos ATP. Tiene el juego para poder pasar y establecerse por mucho tiempo ahí. Las cosas serán mejores ahora".