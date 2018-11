Fernando González: "Había que darles tiempo a Garín y Jarry"

Fernando González es uno de los grandes tenistas en la historia de Chile, y en ADN Tu Otra Pasión analizó la temporada de Christian Garín y Nicolás Jarry.

"Es muy positivo el balance del año, por fin explotaron Garín y Jarry. Siempre me preguntaron por el recambio cuando me retiré, había que darles tiempo y es algo muy merecido. Tienen para mínimo 10 años más", indicó el oriundo de La Reina.

Bajo ese mismo argumento, "Mano de Piedra" sentenció que "en Chile nos encanta comparar. En nuestra época éramos Massú y yo, y habían 15 argentinos en el Top 100. Ahora cambió, ellos van a dar que hablar en el corto plazo. Me ilusiona también Tomás Barrios".

Respecto a cómo ha cambiado el tenis a cuando él jugaba, González apuntó que "tienen 22 años, me acuerdo que cuando Agassi se retiró a los 36 era algo extraño. Ahora hay muchos jugadores sobre los 30 años, cuando yo tenía 28 era el segundo de mayor edad en el Top 20".

Siguiendo esa línea, el otrora número cinco del Ranking ATP señaló que "hoy los jugadores pueden ser mucho más profesionales. Hay menos desgaste, se hace mucho más amigable viajar. Y también hay más información sobre cómo entrenar, alimentarse y descansar. Están más preparados".

Además, el "Bombardero" se refirió a la llave de Copa Davis contra Austria. "No hablo mucho de Marcelo (Ríos) porque siempre buscan la polémica. A mí como fan de la Copa Davis me gustaría saber si va a estar, porque hay que trabajar con un equipo de lujo. No me parece sano que no esté en algunas series", concluyó.