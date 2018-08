Fernando González contó la verdad sobre polémica jugada en Beijing 2008

A diez años de la medalla de plata de Fernando González en Beijing, la última conseguida por un deportista chileno en Juegos Olímpicos, el tenista reveló un detalle polémico del partido que disputó contra James Blake, en semifinales.

El duelo contra el estadounidense fue tenso y tuvo varios intercambios de palabras y tiros malintencionados.

En una jugada, Blake golpeó la pelota directo al cuerpo de González, el chileno la esquivó y la vio irse larga. Su rival reclamó que la había rozado, pero el nacional lo negó y se apegó a la decisión del árbitro: el estadounidense la mandó fuera de la cancha.

"Yo siempre dije que no la había rozado para no darle más polémica. Me lo habían preguntado y siempre dije que no. Tuve que decirlo y esta es la primera vez que lo digo públicamente. Sí rozó mi raqueta la pelota", contó en 24 Horas.

"En ningún momento traté de tomar ventaja, fue solo algo que pasó", agregó.