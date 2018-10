Fernando de Paul y las razones de su nominación: "La verdad es que no sé"

El portero de Universidad de Chile, Fernando de Paul, confesó que desconoce las razones de su nominación si suma pocos minutos en el club como suplente de Johnny Herrera.

En diálogo con La Tercera, el meta sostuvo que la convocatoria "obviamente me sorprendió. No me lo esperaba. Voy a tratar de aprovechar cada momento, dar lo mejor de mí en cada entrenamiento. Trataré de disfrutar cada situación que me toque vivir".

"Nunca me dijeron que me estaban siguiendo de la selección. Pero tampoco pregunté, no era un tema. No sabía que me estaban viendo, nunca tuve contacto con nadie de la selección", confesó.

De Paul aseguró que se enteró de su llamado el día que se publicó la nómina y subrayó que hasta ahora "nunca he hablado con nadie del cuerpo técnico", sólo con coordinadores de la Roja para realizar los trámites del viaje.





Consultado por las razones de su convocatoria, el portero es honesto: "La verdad es que no sé. Cuando tenga una charla con Rueda se hablará del tema".

"Tengo entendido que hacen un seguimiento en general a todos y eso les ayuda a saber sobre las condiciones de cada jugador chileno. Por algo será el llamado y obviamente que me lo tomo de la mejor manera", añadió.

De Paul admitió que "cuando me nacionalicé fue por un tema de liberar un cupo de extranjero y mira… Pero mi hija es chilena, y estoy muy agradecido de este país. Es un orgullo defender la camiseta del país que me abrió la puerta futbolísticamente".

"A mitad de año tuve una seguidilla de partidos lindos, que fueron importantes para mostrar mi nivel. Seguramente en ese momento me vieron, pero no sé", dijo en referencia a los pocos minutos que suma con la U.

