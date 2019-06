Fernando de Paul tras avanzar en Copa Chile: 'En esta llave no fuimos superiores'

El empate entre Universidad de Chile y Rangers en el Estadio Nacional dejó con mal gusto a los azules, autocríticas que lideró Fernando de Paul tras el encuentro. El portero titular de los universitarios no quedó satisfecho, pese a pasar de ronda.

En conversación con el Canal del Fútbol (CDF), el arquero aseveró que: "quedamos contentos porque pasamos, no se perdió y mantuvimos una racha de partidos sin perder, nos vamos a vacaciones para tratar de volver de la mejor manera y mejorar porque sabemos que estamos al debe", comentó.

"Yo creo que en esta llave no fuimos superiores, lo sabemos muy bien. Sacamos ventaja en cancha de ellos, lo que nos sirvió, pero hay que seguir mejorando, obviamente es preferible irse así, pasando de fase, y no quedarse fuera", agregó el "tuto".

Al finalizar, el portero aclaró la supuesta oferta que tendría de Newell's, elenco que dirige Frank Darío Kudelka: "estoy muy bien en la "U" y pensar en otra cosa, en irme, no me haría bien a mi, no le haría bien al grupo, asique mi cabeza está acá en Universidad de Chile", cerró.