Fernando Cordero: "Me parece un poco mucho decir que Colo Colo es invencible"

Este sábado, en la Portada de La Serena, Universidad Católica tendrá su primer amistoso de 2018 ante Colo Colo.

Los Cruzados no vencen al "Cacique" desde 2015, algo que no es motivo de preocupación para Fernando Cordero. "Quedamos con la bala pasada por no poder ganarle a Colo Colo en los últimos partidos. Me parece un poco mucho decir que son invencibles, como si fueran el Barcelona. Sabemos que es un clásico y que tenemos que ganarlo. Ese es el mensaje que nos ha dado el cuerpo técnico", indicó.

Beñat San José, en las prácticas más recientes, ha puesto al "Chiky" en la defensa, lo que no incomoda al zurdo. "Estoy entrenando de lateral por la lesión de Yerco Oyanedel, he jugado en hartas posiciones y no me complica jugar en la que me digan", señaló.

Sobre los refuerzos, el ex Unión Española comentó que "se han integrado bien, tenemos un grupo bastante sano y sabemos que seguirá siendo así. Esperamos que este año sea bueno para nosotros".

Además, analizó lo que le espera a los cruzados esta temporada. "No hay ventajas por jugar menos torneos que otros equipos, los planteles son muy largos y tienen jugadores de sobra para poder competir. Trataremos de ser protagonistas y pelear el primer lugar", concluyó.