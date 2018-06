Fernando Cordero finalmente se despide de Universidad Católica

A pesar de las propias declaraciones del jugador desmintiendo su salida, finalmente Fernando Cordero no seguirá ligado a Universidad Católica, de acuerdo a ADN Deportes.



El Chiqui ya comenzó a despedirse en algunas de sus cuentas en redes sociales, aunque en rigor su contrato finaliza el 30 de junio, por lo que deberá asistir a la doble jornada de entrenamiento del cuadro estudiantil.



Cordero y su representante esperan por una oferta formal en el extranjero, la cual aún no llega, aunque también existe el interés de algunos clubes en Santiago.



A pesar de la salida de Cordero, no llegarán más refuerzos a Universidad Católica, por lo que el plantel se cierra con la presencia de Sebastián Sáez.

última semana ⚪️🔵⚪️! Una publicación compartida por Fernando Chiki Cordero (@ferchikicordero) el 25 de Jun de 2018 a las 1:27 PDT