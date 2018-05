Fernando Codero podría partir de Universidad Católica a mitad de año. El "Chiqui" finaliza contrato con la entidad cruzada en junio y evalúa ofertas del exterior.



Según información de ADN Deportes, desde Cruzados pretenden renovarle al carrilero, no obstante, el ex Unión Española maneja propuestas desde el fútbol azteca y aún no define su futuro.