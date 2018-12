Fernandinho renunció a la selección de Brasil tras recibir amenazas

La selección de Brasil se prepara para la Copa América del próximo año donde será local y también para el arranque de las eliminatorias mundialistas de cara a Catar 2022.

Tite, entrenador del cuadro brasileño conversó con Direct TV sobre su planificación para los partidos, pero también sobre la situación que vive el volante del Manchester City, Fernandinho.

El jugador anotó un autogol en el duelo ante Bélgica por los cuartos de final de Rusia 2018 que significó la eliminación del cuadro brasileño, por lo que tras el duelo recibió muchos insultos y amenazas por parte de los fanáticos.

Tite aseguró que el mediocampista le dijo que prometió a su familia no volver nunca más a vestir la camiseta de su país. "Yo estuve en contacto con él. Sé que tuvo algunos inconvenientes por esa cruda realidad con su familia. Él me dijo que le prometió a su familia que no volvería a regresar".

Sin embargo, señaló que a pesar de aquel error cometido, le encantaría volver a contar con el jugador. "El primer jugador que tuve ganas de convocar después del Mundial fue Fernandinho. El primero, el número uno. Es un jugador extraordinario".

Por ultimo, aseguró que no pierde las esperanzas de volver a contar con el jugador durante próximas oportunidades "Fui a hablar personalmente con él porque la selección brasileña tiene mucho orgullo de tener un jugador con esa dignidad y competencia profesional. No soy burro para convocar un jugador malo. Ojalá que tenga luz, voy a apoyarle mucho".

La Copa América se realizará del 14 de junio al 7 de julio del próximo año en suelo brasileño.