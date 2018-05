Fernández: "Yo quería seguir, peleaba todos los días para jugar en alguno de los grandes de acá"

Tras su brillante actuación y su eventual partida de Unión La Calera, Brian Fernández agradeció entre lágrimas la oportunidad que tuvo en el conjunto cementero, indicando que de su parte esperaba seguir.



"Yo quería seguir acá, peleaba todos los días para jugar en alguno de los grandes de acá, pero esto es largo, les estoy muy agradecido a todos en Calera. Se me vienen muchos recuerdos, he sufrido un montón, me voy muy triste porque le tomé un cariño tremendo a esta camiseta", dijo.



Fernández aprovechó de relatar pasajes de su vida, a raíz del castigo que recibió indicando que "he sido criticado toda mi vida por un error que tuve y siempre seguí luchando. Se lo dedico a todos los que no creían en mí y acá estoy".



El delantero aprovechó además de agradecer a la directiva y a Víctor Rivero, DT de La Calera, al igual que "a los jugadores que me hicieron el aguante".