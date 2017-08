Felipe Seymour: "Hay un sentimiento de vergüenza por salir así del Monumental"

En Universidad de Chile aún pesa la dura derrota sufrida a manos de Colo Colo, principalmente por la mala imagen que dejaron en el Monumental.



Al respecto, Felipe Seymour se sumó a la autocrítica de algunos compañeros, expresando que "es muy difícil que en 48 horas se dé vuelta la página. Fue un momento muy amargo, al camarín le golpeó muchísimo por las expectativas y entendemos mucho al hincha. Cualquier palabra no sirve para calmar el dolor y la tristeza".



A pesar de la derrota, el mediocampista apuntó a que "hay que tratar de dejar esto atrás y cada uno está viviendo su luto de cierta manera".



Con respecto a si lo ocurrido en Macul fue una falta de actitud, Seymour no se mostró tan seguro sobre aquella tesis, aunque sí reconoció que "hay un sentimiento de vergüenza por salir del Monumental con ese resultado".



Por otro lado, la U tendrá este miércoles su duelo por Copa Chile contra Audax Italiano, encuentro que enfrentará con este probable once: Fernando de Paul; Matías Rodríguez, Christian Vilches, Alejandro Contreras, Fabián Monzón; Rafael Caroca, Gustavo Lorenzetti, Lorenzo Reyes; Iván Rozas, Mauricio Pinilla y Sebastián Ubilla.