Felipe Saavedra asoma como titular para duelo de la U frente a River Plate

El amistoso de la U frente a River Plate no solo servirá como apronte para lo que será el choque en Copa Libertadores ante Racing, sino que también será útil para que Ángel Guillermo Hoyos pruebe diversas variantes o a jugadores que no han tenido minutos, como es el caso de Felipe Saavedra.



El lateral asoma como titular contra los millonarios, en vista de que Jean Beausejour se encuentra de gira con la selección chilena y Fabián Monzón recién se recuperó de su lesión.



Al respecto, Saavedra afirmó que "es un partido amistoso que a todos les gustaría jugar. Ojalá que los jugadores que tenemos menos minutos podamos aprovechar las oportunidades de sumar".



"La decisión la tiene el profe (Hoyos), pero si me elige, espero dar lo mejor de mí. Llegué y tuve una lesión que no tenía en planes, pero así es el fútbol. Si se da la oportunidad (espero) aprovecharla al máximo", cerró.



De paso, vale decir que Fernando de Paul también irá de titular por la ausencia de Johnny Herrera, además de que volvería a la estelaridad Rafael Vaz.