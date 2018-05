Felipe Núñez anuncia su retiro del fútbol profesional

Luego de varios años en el profesionalismo, en donde llegó a defender a siete clubes en tres países distintos y jugar en varias selecciones menores de Chile, Felipe Núñez anunció su retiro del fútbol.



En diálogo con La Tercera, Felipao comentó que "llegó el momento. Empiezan a aparecer señales en el camino. Uno mira para adelante y es muy poca la proyección que ve. Y las opciones que me llegaron para seguir tampoco me llenaban".



Tras 17 temporadas en el profesionalismo, Núñez expresó que hubiera sido ideal despedirse en cancha, pero que de todas formas "estoy contento de que mi último club haya sido Wanderers, institución maravillosa a la que pude aportar mi granito de arena para conquistar una Copa Chile".



"Quizás no tuve una carrera como las grandes estrellas, pero la disfruté al máximo. En el fútbol siempre fui muy pasional y lo viví como lo único", añadió el otrora arquero, quien además considera que lo recordarán como un arquero "apasionado, respetuoso, que trató siempre de hacerlo lo mejor posible".