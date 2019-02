Felipe Mora estuvo un año en el Cruz Azul, disputando 40 partidos y convirtiendo en 14 oportunidades.

En conversación con ESPN, el chileno acusó que de la "Máquina Cementera" lo despidió por whatsapp.

"Así me dijeron que me iban a transferir, creo que merecía algo mejor. No esperaba una situación así", declaró el formado en Audax Italiano.

Desde junio de 2018 que el mundialista Sub 20 está en Pumas, elenco en el que ha marcado 12 tantos.