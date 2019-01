Felipe Flores: 'Jugar por la Católica, lo pensaría; por la U, no, nunca'

Felipe Flores llegó el campeonato pasado al cuadro de Antofagasta, donde termino siendo uno de los jugadores claves en el esquema del técnico Gerardo Ameli. Ahora se prepara pensando en el nuevo torneo y también en el gran desafió que tiene el cuadro puma como es la Copa Sudamericana.

Pero el delantero estuvo a punto de irse al Real Garcilaso de Perú, club donde dirige Héctor Tapia, con quien conversó cuando era entrenador de Colo Colo y le manifestó las ganas de que volviera: "Si sigue Tapia a lo mejor habría estado la posibilidad. En un momento que lo fui a ver, me comento que le gustaría que volviera", manifestó el jugador al diario La Tercera.

Además, no escondió sus ganas de volver al Cacique: "Si, siempre van a estar las ganas, siempre lo he dicho y todos saben que siempre voy a querer volver a Colo Colo, pero no depende de mí. Si ellos quieren que vuelva, yo voy a volver. Si hay un técnico que me quiera, yo feliz".

Pese a su identificación con Colo Colo, Flores no le cierra la puerta a un clásico rival: "Por la U no creo que juegue. Por la Católica… No hay tanta rivalidad con Colo Colo como con la U. Si está la posibilidad con Católica, si lo pensaría. Pero jugar por la u, no, nunca".

El atacante se concentra en su actual club, donde dice sentirse cómodo a la espera del primer enfrentamiento oficial: el próximo 13 de febrero cuando enfrenten a Fluminense por la Copa Sudamericana.