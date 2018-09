Felipe Flores: "Cuando termine el partido iré a buscar la credencial de socio de Colo Colo"

Felipe Flores vivirá este domingo un día muy especial, ya que por primera vez visitará el Monumental para jugar en contra de Colo Colo, el club de sus amores.

Y el delantero confiesa tener sentimientos encontrados para el cotejo, ya que si bien dice querer marcar con Antofagasta, asegura que de hacerlo, no lo celebrará por respecto a los hinchas colocolinos.

En conversación con La Cuarta, el ariete reveló su sentir antes de uno de los partidos más difíciles que tendrá en su carrera.

"Será lindo volver al Monumental a jugar, aunque obviamente será raro que sea con otra camiseta. Mi pasado no fue como cualquier otro jugador. Sé que dejé una huella marcada en el corazón del hincha, por la garra o los goles que me tocó hacer. Me llena de orgullo cuando la gente me saluda por redes sociales o en la calle y creo que será emocionante si recibo un aplauso antes del partido", comenzó diciendo el goleador al medio.

Consultado sobre si el partido le genera sentimientos encontrados, sostuvo que "hay un poco de todo porque siempre seré hincha de Colo Colo y es el equipo que me formó, que me dio las herramientas para ser futbolista profesional. Pero por otro lado hoy defiendo la camiseta de Antofagasta y es mi equipo, donde vivo día a día, donde están mis compañeros y donde queremos ganar para poder seguir manteniendo la ilusión del título".

¿Si haces un gol lo vas a celebrar? "Mira, lo que más quiero es hacer un gol y poder ayudar a mi equipo a sumar un triunfo que nos daría un empujón anímico imporante. Pero si se da no lo voy a celebrar por respeto", lanzó.

Finalmente, Flores sorprendió con un comentario. "Cuando termine el partido espero ir a buscar el carnet de socio. Antes no será posible porque uno solo está concentrado en el partido", cerró.