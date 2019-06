Felicevich: 'Cuando hablan de imperio, de manejar el fútbol y esas cosas, me duele mucho'

En un reportaje realizado por ADN Deportes, se pudo conocer la acusación realizada por el ex futbolista Edgardo Abdala, en la cual manifestaba que su hijo, Joaquín, había recibido presiones en Huachipato, las cuales involucraba al representante de jugadores, Fernando Felicevich.

En conversación con La Tercera, el dueño de la agencia TwentyTwo, salió al paso de las acusaciones, refiriéndose en primera instancia a la denuncia realizada por Abdala.

"No creo posible que haya pasado eso. En todo caso, el padre estaría acusando al club, no a mí. Pero para entender la situación, Huachipato ha decidido hace tiempo no trabajar con una empresa de representantes (AIM) con la que ha tenido varios problemas muy serios, así como muchos otros clubes. Lo que entiendo que hace el club es pedirle a sus jugadores que no firmen con esta empresa. Después, los jugadores tienen libertad para trabajar con el agente que quieran. De hecho, en las series menores del club, sus jugadores trabajan con varios. Lo ha declarado el presidente: nuestra empresa no alcanza a representar ni el 10% de sus jóvenes de proyección".

Además agregó que "a Abdala, por un tema futbolístico, le ha costado más, no tuvo posibilidades. Así es el fútbol. Entonces, de tres jóvenes que firmaron con nosotros, uno jugó mucho, otro muy poco y el toro nada. Su padre dice que es culpa nuestra y que lo tenemos retenido contra su voluntad. Entiendo su frustración y sé quién está detrás de sus declaraciones, pero el jugador puede dejar de trabajar libremente y en cualquier momento con un representante".

Hay muchas informaciones rondando en torno a la figura de Felicevich, uno de esos es que sería el dueño, desde la "oscuridad", de algunos clubes. El representante se defiende y contesta que "estos mitos que se van construyendo son muy peligrosos y dañinos. Acepto mi responsabilidad. Al no salir a desmentir cada cosa que se inventa, permito que mentiras como estas se transformen en mitos".

Específicamente, sobre su influencia sobre Huachipato y La Serena, afirmó que, "tengo una excelente relación con ellos y colaboro en lo que puedo, algo más en La Serena porque su presidente es muy amigo y nuevo en el fútbol, pero de ahí a insinuar que podría ser el dueño en la sombra me parece una falta de respeto no solo a los propietarios, sino a los clubes y sus hinchas".

El agente argentino se refirió también a los rumores que lo acusan como ser quién maneja el fútbol chileno, "eso me jode bastante. No me gusta hablar de mí, pero vengo de muy abajo, mi viejo era camionero y mi mamá empezó ayudando con la limpieza en un banco y terminó como gerente 20 años después. A mí me costó mucho, estudié mucho, hice de todo, trabajo desde los 15 años y voy a cumplir 50".

"Cuando hablan de impero y de manejar el fútbol esas cosas, me duele mucho, porque se pone el resultado de todo ese esfuerzo en duda. Todo lo que hemos construido y logrado se mira con una mirada muy negativa. Que nosotros manejamos el fútbol chileno no solo es una falacia, sino una falta de respeto a los clubes, a la selección, a los jugadores, a las demás agencias de representación y a la infinidad de gente que trabaja en esta linda y complicada industria", agregó Felicevich.