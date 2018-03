Federico Valdés y el posible estadio de la U: "Lo pondría como un anhelo, sé lo difícil que es"

Federico Valdés conversó con ADN Deportes respecto a la posible construcción del estadio de Universidad de Chile en La Pintana y reveló la opción concreta que ocurrió durante su mandato.



El exmandamás azul hizo un llamado a tomarse el tema con calma y valoró el recinto de Ñuñoa: "La U hoy día tiene una muy buena casa donde jugar. El Nacional es el mejor estadio del país y la U lo tiene prácticamente de forma permanente. Yo lo dejaría como un anhelo que se va a concretar el día que encontremos dónde".



"Sé lo difícil que es, sé la cantidad de obstáculos que aparecen cada vez que uno lleva adelante esta iniciativa en particular", agregó.



Además, aseguró que en 2012 la opción del estadio fue concreta en términos económicos, pero no se encontró un recinto para realizar el proyecto. "Lo más complicado no es juntar la plata, eso ya se hizo una vez cuando dejamos el club en 2012, en la caja estaba la mitad de la plata para construir el estadio", indicó.



Por último, explicó que el gran problema para Azul Azul es que "los estadios son malos vecinos, nadie quiere tener un estadio al lado en su casa y esa fue la razón por la que pese a tener la mitad de la plata que se requería en caja, no teníamos dónde construir el estadio".