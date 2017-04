Federer pone en condicional su presencia en Roland Garros

El multicampeón suizo Roger Federer (4° del ranking de la ATP) evitó confirmar que estará en el segundo Grand Slam de la temporada 2017, que se disputará en la ciudad de París entre el 28 de mayo y el 11 de junio.

El tenista de 35 años comentó que la decisión la tomará luego de una mini-pretemporada en Dubai. "Supongo que voy a tomar una decisión después de toda esta preparación. Alrededor del 10 de mayo", explicó Federer en una reducida conferencia de prensa en la localidad de Lenzerheide.

"Cuando hayamos terminado con el trabajo en Dubai, nos volveremos a sentar con mi equipo y veremos si cambiar a la arcilla o no. Veré cómo me siento, si pasó algo en el medio", agregó el 18 veces ganador de Grand Slam.

Roger Federer enfatizó que "como veo las cosas de momento, jugaré Roland Garros, pero hasta el 10 de mayo pueden pasar muchas cosas", para luego acotar que "(si no juego) la pausa no sería entonces de siete semanas, sino de diez. Hay que pensarlo bien. Pero jugar por jugar, ya no lo hago más, porque así no sucede ningún milagro".