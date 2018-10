Fecha FIFA: ¿Cómo les fue a las selecciones sudamericanas?

Aprovechando la fecha FIFA, muchas selecciones sudamericanas aprovecharon para ir puliendo sus piezas y llegar de la mejor manera a la Copa América 2019.

Con sabor agridulce para los representativos Nacionales de la región, donde Chile enfrenta a México en el estadio Corregidora de Querétaro, estos son los resultados que dejó la jornada:

A primera hora en el estadio Saisuta, Uruguay cayó 3 - 4 ante Japón. Gastón Pereiro (28'), Edinson Cavani (57') y Jonathan Rodriguez (75'), anotaron para la albiceleste; mientras que para los japoneses Takumi Minamino (10' y 66'), Yuya Osako (36') y Ritsu Doan (59'), fueron los encargados de convertir las dianas. Los dirigidos por el maestro Tabárez fueron dominados por la velocidad nipona y no pudieron darle vuelta nunca al marcador.

Venezuela con goles de Luis del Pino (1') y Andrés Ponce (47'), derrotó 2-0 a Emiratos Arabes en el estadio Olimpico Lluis Companys.

Ecuador en un flojo partido, empató a cero goles contra Omán en el estadio Abdullah Bin Khalifa.

Bolivia fue otra selección que cayó. Los altiplanicos fueron derrotados 2-1 frente a Irán en el estadio Azadi. Los goles de la selección de Omán fueron marcados por Alireza Jahanbakhsh (17') y Mehdi Torabi (63'), mientras que para los dirigidos por Cesar Farias descontó Rudy Cardozo (51').

En el clásico de la jornada Brasil, con gol de Miranda (93') derrotó por la mínima a Argentina en el King Addullah Sports City.

Colombia por su parte venció 3-1 a Costa Rica y sigue en buena forma. Los goles cafeteros fueron anotados por Carlos Bacca (30') y Juan Hernandez (72'y 92'), mientras que para los ticos descontó Kendall Watson (44').

En un emocionante partido Perú y EEUU empataron a un gol en el estadio Pratt y Whitney. Josh Sargent abrió el marcador para los estadounidenses con jugada preparada a los (49')y en la agonía del partido Edinson Flores empató en el (86').

