'Fantasma' Figueroa sorprende con mensaje a la gente sobre Claudio Bravo y Marcelo Díaz

Marco Antonio Figueroa no se quiso quedar al margen de la polémica entre Claudio Bravo y algunos referentes de la Roja, como Gary Medel y Arturo Vidal.

El "Fantasma" grabó un particular video con su punto de vista sobre el tema, donde sorprendió mandando un eufórico mensaje a los hinchas.

"Lo importante es el fútbol, no tiene nada que ver los jugadores que ya no citaron. Tienen un mes hablando del problema de Claudio Bravo, un mes, y nuestra liga terminó recién la semana pasada", comenzó diciendo el DT.

En esa línea, Figueroa añadió que "Claudio es un espectacular arquero, pero ya no está en la lista. Rueda no llamó a Díaz, déjenlo, no llamó a Bravo, déjenlo, él se está jugando su puesto".

Finalmente, el estratego sostuvo: "Hay que darle fortalezas a nuestros jugadores, a los que están nominados, hay que hablar de los rivales que les toca en la Copa América, hay que hablar de cada uno de los jugadores por qué están, pero hay que dejar de hablar de los que no están. Aunque la gente hable otro mes, ya no van a llamar a Bravo".

