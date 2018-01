Fantasma Figueroa en picada contra Palermo: "A Chile van a aprender y se les perdona todo"

Martín Palermo realizó el pasado lunes una extensa entrevista con el diario La Nación de Argentina, donde detalló las diferencias del fútbol chileno con el trasandino.



El "Titán" aseguró que en Unión Española empezó a sentirse realmente capacitado como técnico y comentó que tras un año y medio en el país adquirió otro gusto por el fútbol.



Sus palabras no cayeron nada de bien a Marco Antonio Figueroa, quien apuntó contra el DT argentino y no dudó en criticarlo en las redes sociales.



"Palermo: en Chile descubrí que me gusta más el fútbol hahahhahahaahahahhahah como no, si todo se les perdona y van a aprender allá. Lástima", escribió el "Fantasma" en su cuenta de Twitter.





Palermo:en chile descubrí que me gusta más el fútbol hahahhahahaahahahhahah como no si todo se les perdona y van aprender allá lastima 😂😂😂😂😂 — Fantasma Figueroa (@ghostfigueroa) January 15, 2018