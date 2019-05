Familiares de Esteban Paredes fueron agredidas por hinchas de la Universidad de Chile

Había pasado largo rato desde que Eduardo Gamboa dio por finalizado el Superclásico del fútbol chileno entre la "U" y Colo Colo, que terminó empatado 1-1, y si bien la salida del público fue en relativa calma, los familiares de Esteban Paredes no pudieron decir lo mismo.

Esto porque la mamá, los hermanos y los sobrinos del goleador albo fueron agredidos por un grupo de diez mujeres, hinchas de la Universidad de Chile, cuando la familia se retiraba del Estadio Nacional y caminaban a la camioneta que los trasladaba.

Solange Paredes, hermana del "tanque", comentó en conversación con LUN, que: "esperamos bajo marquesina un buen rato, unos 20 minutos más sentadas, para que se fuera la gente. Ibamos tapadas, yo con mi chaqueta, y también me la robaron", partió aseverando.

"Salimos del estadio por Marathon y luego entramos a los estacionamientos. Íbamos caminando hacia la camioneta y por fuera iban todos los de la "U", los más ordinarios que te puedas imaginar, un piño con hombres y mujeres gritando cosas", agregó la hermana del goleador.

Solange Paredes continuó relatando que: "derrepente veo un choclón de cabras chicas que se metieron corriendo a los estacionamientos y empezaron a pegarnos de todo. Eran como diez, nos agarraron y no nos soltaron".

"Llegó un muchacho de la "U" y nos separó y también uno de Colo Colo, que estaba grabando. Después apareció la señora Teresita Gonzalez (del Club Social) y les gritó "¡Déjenla que es la hermana de Esteban Paredes!" y salieron arrancando todas", agregó.

Respecto a los motivos que habrían tenido las hinchas de la "U" para agredirlas, Solange sostuvo que: "la verdad no lo se, cuesta saberlo. Hay hinchas de la U que igual quieren a mi hermano, entonces por qué. Lo que más me afectó es que hayan tocado a mis hijas, pasaron cosas que no corresponden".

Los familiares de Esteban Paredes fueron trasladados hasta urgencias de la Asistencia Pública (UAP) para constatar lesiones, donde fueron diagnosticadas con policontusiones, rasguños en la cara, siendo la más golpeada la hija mayor de Solange, Ayleen, quien presentó marcas rojas en la frente y mejilla.