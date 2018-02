Cercanos a la familia Lucien Bouchardeau confirmaron la muerte a los 56 años del exárbitro de Níger debido a problemas cardíacos.

El réferi es recordado en Chile por dirigir el recordado partido de La Roja contra Italia en Francia 98, cobrando un polémico penal a favor de los tanos.

Además de arbitrar el mundial, el juez dirigió durante 2 Copas de África, los JJ.OO. de Atlanta 96 y la Copa Confederaciones 1997.

L'arbitre nigérien Ousmane Bouchardeau, un grand monsieur du football et du sifflet africain titre sa révérence !

Il avait arbitré lors de la Coupe du monde 1998 en France et 2 CAN (1996 et 1998) ! pic.twitter.com/RtLXQ2ZlJZ