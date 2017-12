Fabián Orellana en su presentación en el Eibar: "Quiero y necesito jugar"

El SD Eibar oficializó el fichaje de Fabián Orellana y este lunes fue presentado como nuevo refuerzo ante los medios de comunicación.



El chileno no tuvo continuidad en el Valencia y partió cedido a préstamo con opción de compra obligatoria si es que el club mantiene la categoría en la Primera División de la liga española.



"Me decidí por la seriedad con la que me llamaron, por el proyecto y el equipo. Para mí tienen muy buen equipo y jugadores que no les estaban saliendo las cosas al principio. Me seducía mucho el proyecto del Eibar", fueron las primeras palabras del ex Audax Italiano.



"No es un paso atrás de ninguna manera. Es un desafío, quiero y necesito jugar. Si puedo ayudar al Eibar a estar lo más arriba posible intentaré a ayudar de donde sea", agregó.



DIRECTO: Fabian Orellana

Aurkezpena | Presentación | Introduction 13:15 CET

🎥👉 https://t.co/YRWEfvk2qw — SD Eibar (@SDEibar) December 4, 2017