Fabián Estay: 'Si hablamos de hinchada, la gente de la U es extraordinaria'

El otrora mediocampista chileno, Fabián Estay, estuvo presente en Los Tenores, conversando acerca de fútbol y de varios temas en torno al balompié chileno, instancia en la que aprovechó de analizar acerca del fanatismo de los hinchas.



Acerca del tema, el Pelusa manifestó que "soy un agradecido de la Universidad Católica. me formó como jugador, como persona y me dio todo para desarrollarme, para seguir estudiando y después me tocó salir. Nunca me buscó para volver, como sí lo hizo la U y Colo Colo".



Sobre el Cacique, Estay dijo que "la hinchada de Colo Colo es muy exitista. Si te va bien van al estadio, si no te castigan".



En cuanto a los azules, el exvolante manifestó que "la gente de la U es siempre fiel, están en los momentos buenos y en los malos".



Finalmente, Estay reparó en torno al público de los cruzados, esgrimiendo que "a veces y yo alguna vez lo dije, porque estaba enojado ya que quería terminar mi carrera allí, de que eran fríos, pero lo que menos tienen es eso. Es una hinchada de mucho sacrificio. A mucha gente le cuesta ir a San Carlos de Apoquindo y me disculpo si alguna vez lo dije. Ahora, si hablamos de hinchada, la gente de la U es extraordinaria".