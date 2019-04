Ezequiel Palomeque: 'Hablar de que nos metemos atrás es algo de mitos y leyendas'

Ezequiel Palomeque analizó el presente de Unión Española que lo tiene como líder exclusivo del torneo nacional.

El zaguero colombiano en conversación con ADN Deportes, aseguró que son un equipo aguerrido y eso es lo que les ha traído buenos resultados. "Hablar de que nos metemos atrás es algo de mitos y leyendas. Nosotros estudiamos a los rivales y salimos a "guerrerar" en cada encuentro".

Pensando en el duelo frente a Mushuc Runa: "Estudiamos cada semana el rival y todavía falta mucho para ese duelo. Lo vamos a estudiar e iremos a revertir el marcador".

Sobre el apodo que ha recibido en redes sociales, catalogado como “erótico”, el colombiano desconoció aquel sobrenombre. "La verdad es que no tengo conocimiento de eso. No tengo idea y no se porqué".

El próximo rival de Unión Española será Curicó Unido el día domingo a las 20:30 horas.