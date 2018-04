Exseleccionado mexicano se retiró a más de un año de recibir un golpe en la cabeza

El 2016 con la Selección de México ganó la Copa de Oro de la Concacaf, disputó las clasificatorias hacia el Mundial de Rusia 2018 y disputó la Copa Centenario, donde enfrentó a la Selección de Chile. En febrero de 2017 sufrió un golpe en su cabeza, en los minutos finales de un partido de la Copa México. Ahora en 2018 se retiró.

Es la historia del zaguero Yasser Corona. En la cancha de pasto sintético, Xolos de Tijuana recibía a Correcaminos de Tamaulipas. El defensor había marcado un gol desde el tiro de esquina y en el minuto 90 intentó rechazar un balón ante la presión de Eduardo Juárez y Ricardo Chávez. Ahí recibió el impacto en la parte posterior de su cabeza.





Roberto Saucedo -delantero de Correcaminos- pidió asistencia al equipo médico. Ricardo Chávez se acercó al jugador noqueado para reanimarlo. Ahí sobre el césped de plástico y el caucho terminó la trayectoria del defensor. El golpe en la sexta cervical lo marginó del fútbol, pese a someterse a una arriesgada operación.

Corona decidió retirarse tras 14 meses y 28 días de ese choque. "Hace tiempo que intento escribirte esta carta. Y no lo había hecho no porque se me hiciera difícil o porque no me salieran las palabras, sino porque estoy disfrutando de la vida. Una vida distinta, ni mejor ni peor, simplemente distinta", escribió en su cuenta de ¡Gracias fútbol! pic.twitter.com/TV3XE6CGtY — Yasser Corona (@yasscorona) 30 de abril de 2018 " target="_blank">Twitter.





Los Xolos de Tijuana lo mantuvieron cerca del plantel por los siguientes dos torneos. "Y aunque seguiré disfrutando de ti (fútbol), ya no será lo mismo porque para mi mala fortuna mi cuerpo no me lo permite más. Sí, fue un golpe duro el que me di, y es por ello que dejaré de jugarte", agregó el exseleccionado azteca.

Corona debutó en el fútbol mexicano con Monarcas Morelia en el 2006 y luego pasó a la segunda división con Mérida. Estuvo algunas temporadas con Jaguares de Chiapas, Puebla, San Luis y en Querétaro. "Mil veces quería volver a nacer y volver a vivir esta vida que me diste. No tengo nada que reprocharte, solo agradecerte", reconoció.