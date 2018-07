Explican por qué quieren mantener a Jorge Sampaoli hasta después de la Copa América 2019

Nuevos antecedentes se están dando a conocer con respecto a la situación de Jorge Sampaoli al mando de la selección de Argentina, ya que desde los medios trasandinos han manifestado que la tardanza en la salida del casildense de la escuadra Albiceleste tiene que ver con temas de dinero y por el afán de no cancelar la alta cláusula de recisión.



De acuerdo a Olé, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, no ha tomado una decisión drástica porque los principales candidatos no quieren agarrar ahora a la escuadra bicampeona del mundo, además de que se debería cancelar al otrora DT de la Roja poco más de USD$ 8 millones.



Sin embargo, el despido de Sampaoli se da después de la Copa América de Brasil en 2019, la cláusula baja a cerca de un millón de la divisa norteamericana.



La intención de Tapia, por ende, es la de pagarle cerca de USD$ 2 millones hasta fin de año, aunque ya el entrenador indicó que si pretenden que se vaya, tendrán que hablarlo con su abogado.