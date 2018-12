Expertos analizan qué sucede emocionalmente con Alexis Sánchez

Alexis Sánchez pasa por uno de los peores presentes en su carrera, y no sólo por estar lesionado y no ser titular en el Manchester United, si no que emocionalmente también. Es al menos la sensación que causa en Inglaterra y en su propio país.

El delantero nuevamente llegó a Chile tratando de pasar inadvertido, pero de igual forma se supo que vino para recuperarse del desgarro que sufre en el isquiotibial de la pierna derecha, que lo tendrá alejado por un tiempo considerable fuera de las canchas. Aunque ¿necesita sanarse de algo más?

Un reportaje de "The Independent" asegura que "Alexis está emocionalmente desamparado y físicamente incapacitado", donde la misma nota sostiene que el quiebre con la actriz Mayte Rodríguez lo sigue teniendo muy afectado. "Después de que terminó una relación a largo plazo, ahora se encuentra bastante solo en una casa gigante, con sus perros y la lluvia. Las fuentes cercanas sólo dicen que se ve extremadamente infeliz".

Por su parte, el sicólogo Sergio Schilling, afirma que cuando el ariete vino en septiembre al país "estaba en un proceso de protesta por su quiebre , con rabia, enojado, sobreexcitado, respondiendo mal y queriendode alguna forma olvidar todo". ¿Y ahora? "Viene la resignación, porque ahora está asumiendo que murió todo. Pasará por la enhedonia. Es decir, cuando se de cuenta que no hay vuelta atrás", sostuvo a LUN.

En esa línea, Rodrigo Cauas, sicólogo especializado en deportes, sostuvo al medio nacional que "el caso de Alexis escapa de la norma. Siempre es como solitario. Él es distinto al jugador habitual. El tema pasa por desgaste importante en el plano futbolístico. Alexis disfruta con lo que hace y cuando no lo puede hacer es una dificultad. Me da la sensación de que su caída futbolística es antes de su quiebre amoroso. Eso es un punto a analizar. Hay que entender que ha estado por muchos años en la alta competencia y eso pasa la cuenta si no descansas bien. Creo que este periodo de inactividad obligado le hará bien".

Finalmente, el comentarista de Fox Sports, Rodrigo Goldberg, también analizó el presente que vive el tocopillano. "Puede que esté emocionalmente complicado. Claramente, Alexis está mal. Pero el tema es otro. ¿Quién le puede decir a Sánchez que está mal? Su entorno le lleva el amén en todo. ¿Quién le para el carro hoy? Nadie. Pienso que nadie, ni siquiera el mismo Mourinho es capaz de decir que la está cagando. Espero que se de cuenta y solucione sus temas futbolísticos y amorosos", indicó.