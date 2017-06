Exjugador del Athletic de Bilbao: "Bielsa me hizo bullying"

Una dura acusación recibió Marcelo Bielsa por parte de uno de sus exdirigidos. Koikili Lertxundi, otrora jugador del Athletic de Bilbao, aseguró que el DT del Lille le hizo bullying y lo apartó de manera ilegal durante su paso por España.



Al ser consultado por el arribo del rosarino tras la destitución de Joaquín Caparros: "Estaba ilusionado y de repente el primer día nos comunica a unos cuantos que no cuenta con nosotros y encima nos aparta. Además, nos aconseja que "lo mejor es que nos vayamos, porque lo íbamos a pasarlo muy mal".



El exfutbolista decidió quedarse y pelearla, ya que recién a los 26 años llegó al profesionalismo y no estaba dispuesto a bajar los brazos. Lertxundi no jugó ningún partido, pero alcanzó a estar convocado en alrededor de 18 partidos.



Tras la decisión de Bielsa, "me apartó y de manera ilegal, algo que yo no lo sabía. O sea, un 'bullying’'en toda regla. Lo pasé de puta pena. Estuve dos meses integrado en la dinámica del grupo, pero como un cono. Tener contacto con la persona que te está tratando así es jodido", dijo en una entrevista con Mundo Deportivo.



Por último, aseguró que la relación con el plantel siempre estuvo desgastada, pero que se tapó el primer año por los resultados deportivos. "El segundo año fue un sálvese quien pueda. No estábamos acostumbrados a los métodos de entrenamiento. Las concentraciones eran mortales. Él era de los que pensaba que cuanto menos contacto haya con la familia, mejor, e incluso él lo aplicaba con su cuerpo técnico", cerró.