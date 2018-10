Exfutbolista de Wanderers que dirige en Bolivia: "En el país están de muerte tras perder en La Haya"

El exfutbolista de Wanderers, Sebastián Núñez, se encuentra trabajando como asistente técnico en el Sport Boys, cuadro de primera división de aquél país, y desde allá palpitó cómo se vivió el fallo de La Haya en el ambiente futbolístico.

"Todo está un poco complicado por acá (Bolivia). Habían muchas expectativas que el fallo sería favorable a ellos. Están todos muy decepcionados y se nota cuando uno ve las noticias y las caras en el equipo", sostuvo en conversación con Los Tenores de ADN.

En esa línea, Núñez reconoce que "el presidente de Sport Boys está bastante triste y decepcionado, ya que es muy cercano a Evo Morales. Hay mucha rabia en contra del presidente, ya que gastó mucha plata en este juicio y no sacó nada. En el país están de muerte".

"Cuando estamos en la cancha, la gente al saber que soy chileno me gritan cosas, pero es normal dentro del fútbol", agregó el exjugador de los caturros.

Consultado sobre su proyección como DT, asegura que "yo soy hincha de Wanderers de toda la vida. Me vine a probar suerte a la segunda división de Bolivia, y se me dio la oportunidad para trabajar de asistente técnico en el Sports Boys. La idea es poder volver a Chile, no sé si muy pronto, pero me gustaría dirigir a Wanderers algún día".