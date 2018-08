Exfigura inglesa: "Alexis es una sombra de lo que era en Arsenal"

Alexis Sánchez y el Manchester United tendrán una oportunidad de oro de sumar un nuevo triunfo en la Premier League cuando se midan este lunes ante el Tottenham como local.

Pero previo al trascendental cotejo en Old Trafford, un histórico de la selección inglesa como Alan Shearer criticó duramente al delantero chileno, haciendo una analogía entre su pasado en Arsenal con su presente en el Manchester United.

En declaraciones al diario The Sun, Shearer sostuvo que "simplemente no está actuando, no se ve enfocado y es una sombra del jugador que vimos en el Arsenal".

En esa misma línea, el exdelantero sostuvo: "Las actuaciones de Alexis Sánchez la temporada pasada fueron defendidas por José Mourinho porque el chileno solo se unió en enero desde el Arsenal. Pero yo tampoco compro eso".

Finalmente, manifestó que "el United rompió su estructura salarial para ficharlo y parece haber tenido un impacto negativo en el jugador".