Exfigura del United: 'No me extrañaría que Alexis volviera al Arsenal'

Entre 1991 y 1995, Andrei Kanchelskis fue gran figura en el Manchester United, consiguiendo siete títulos bajo el mando de Sir Alex Ferguson.

Hablando con Bwin, el ruso tuvo una sorpresiva opinión sobre Alexis Sánchez. "No me extrañaría que volviera al Arsenal, era el nombre principal ahí y en el United simplemente es uno más. No ha cumplido las expectativas", sentenció.

Bajo ese mismo argumento, el exdelantero apuntó que "era amado por todos los hinchas y eso lo motivaba. Mi gran duda es si pedirá el mismo sueldo que gana aquí, porque lo más probable es que ellos vuelvan a clasificar a la Champions".

Además, sobre la relación entre José Mourinho y los jugadores, Kanchelskis comentó que "claramente hay tensión y eso ha afectado en el camarín. Hay una atmósfera negativa y se nota en los partidos. No puede criticar a los jugadores en público y tiene que asumir su responsabilidad".