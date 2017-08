Exfigura de la UC: La mayoría de los representantes te quieren avasallar

Se tardó cuatro meses en encontrar equipo. Tras su polémica salida desde el Club Atlético Peñarol de Uruguay, ahora el volante argentino de 32 años pasará sus días en el Club Olimpo de Bahía Blanca para disputar la estrenada SúperLiga.

El ex Universidad Católica, Tomás Costa, analizó su nueva etapa criticando el trato de su pasado entrenador Leonardo Ramos: "me había dado cuenta de algunas actitudes del técnico que no comparto. Pero no sólo en lo futbolístico, no las comparto por un tema de educación. Y no sólo para conmigo, sino un montón de cosas injustas que pasaban".

El Flaco aprovechó de analizar su futuro fuera de la canchas con Ovación y explicó que "me gustaría tomarme un tiempo y hacer algo totalmente distinto para ver si realmente quiero seguir dentro del fútbol. Poner una distribuidora de materiales de construcción con mi suegro, o meterme yo en la construcción".

Costa dijo que no se imagina como DT, ni representante de futbolistas, a quienes criticó con dureza: "A veces el trato de algunos representantes es desagradable. A mí me pasó hace ya un tiempo, de entrar a mi casa y encontrarme a una persona, a quien yo le había dicho que no quería ver ni hablar más, diciéndole a mi mamá si estaba dispuesta a irse a vivir a Mónaco (...) La mayoría de esos tipos te quieren avasallar".