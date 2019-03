Exesposa de Sergio Jadue confirmó nuevos 'episodios de agresividad' viviendo en Miami

La exesposa de Sergio Jadue, María Inés Facuse, entregó mayores detalles de la vida del expresidente de la ANFP como testigo protegido de Estados Unidos por el FIFA-Gate y profundizó en los casos de violencia intrafamiliar.

En conversación con CHV, la mujer reveló que en las audiencias de divorcio entre ambos, el exdirigente de Unión La Calera "en la corte me gritaba 'ándate a pedir plata a la calle, antes comías lomito conmigo, ahora vas a comer chicharrones, y si es que vas a comer'".

También acusó que Jadue se quedó con buena parte de sus bienes, el total de sus joyas y también la tuición de sus hijos.

Sobre el quiebre, Facuse detalla que el extimonel de la ANFP "nunca quiso hacerse terapia" y relató que "mucho tiempo no se levantó de la cama, no salió de la casa. Su salida de escape era Netflix".

"Tenía algunos contactos aún. Periodistas amigos le escribían que iba a salir de esto, que le podía haber pasado a cualquiera. Él se refugiaba en ese poco cariño que le llegaba", puntualizó.

También recordó el episodio de violencia intrafamiliar del año 2010, poco antes de asumir como presidente de la ANFP, y confirmó que en Miami se volvieron a repetir episodios de agresividad.

Al respecto, Facuse sostuvo que "no ratifiqué la violencia intrafamiliar porque él me juró que no lo iba a volver a hacer nunca más. Estaba presente parte de su familia cuando lo hizo".

"Acá volvió a ocurrir un episodio de agresividad. Él siempre me ha menoscabado. A lo mejor un golpe te duele el golpe, pero estar todo el día diciéndote 'no sirves para nada, esto está mal' y cuando quiero conversar con él que me diga 'que toda la culpa es mía'", precisó.

Finalmente, acusó que además de los recursos que le proporciona el gobierno norteamericano, Jadue "tiene propiedades en Chile. Su madre le trae la plata para acá, se la traen sus pocos amigos que le quedan, siempre están viajando, trayéndole plata".

