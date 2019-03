Exdirigido por Reinaldo Rueda: 'En Copa América se verá su verdadero nivel'

El exdirigido por Reinaldo Rueda en la selección de Ecuador, Luis Fernando Saritama -quien estuvo en la nómina del Mundial 2014, habló sobre el presente del colombiano en la selección chilena.

Al respecto, comenzó diciendo en entrevista con AS Chile que "Reinaldo es un técnico con mucho equilibrio. Sabe manejar entornos difíciles y nunca pierde la compostura. Creo que si Chile lo espera, en la Copa América o en las Eliminatorias se verá el verdadero nivel que tendrá su Selección".

Sobre los recuerdos tiene del paso de Reinaldo Rueda por Ecuador, el futbolista indicó: "Lo que más recuerdo es que no tuvimos un inicio prometedor. Tuvimos muchos partidos amistosos y creo que nos costó mucho. Hubo resultados no tan positivos y eso generó un entorno un poco difícil con la gente. No hubo una acogida tan fuerte. Se hablaba mucho que Reinaldo Rueda no iba a continuar con el equipo, pero los dirigentes y los jugadores le dimos el respaldo y la Copa América fue el punto de quiebre. Después, a partir del inicio de las Eliminatorias, el equipo logró tener varios resultados positivos. Eso dio un giro muy bueno para la Selección y el ambiente, y poco a poco se fue construyendo el camino al Mundial de Brasil".

Consultado sobre si en Chile puede estar pasando un hecho similar, aseguró que "acá se dio porque en los amistosos hubo mucha prueba de jugadores. Se había hecho un análisis previo a las Eliminatorias y Reinaldo Rueda había probado alrededor de 55 jugadores en todos los amistosos. Él estaba conociendo el medio, estaba probando alternativas, gente joven y de recambio, con gente de mucho recorrido. Finalmente con esa prueba armó un grupo muy sólido que prácticamente continuó en todas las Eliminatorias. Casi no varió".

¿Siente que Chile lo debería esperar más? "yo creo que sí. Rueda es un técnico que no solamente te trabaja en cuánto a lo colectivo, también trabaja mucho con futuro. Lo he estado siguiendo y sé que en Chile ha hecho algo parecido que en Ecuador: le ha dado oportunidad a jugadores jóvenes. Después Ecuador lo agradeció porque muchos jugadores jóvenes se proyectaron y pudieron emigrar al extranjero. Y dejó sentado una base de jugadores a nivel de Selección con proyección. Chile, al ser una Selección con muchos éxitos, tiene la vara alta. Reinaldo seguramente siente esa presión, pero si Chile lo espera, creo que en la Copa América o en las Eliminatorias se verá el verdadero nivel que Reinaldo tendrá en mente para conseguir los objetivos".

¿Cree que Rueda puede llevar a Chile al Mundial de Qatar? "Sí, por los jugadores que tiene Chile y por la experiencia que tiene Reinaldo. Por todo lo que ha generado en los últimos años, es un fiel candidato a estar nuevamente en un Mundial. Esperemos que lo demuestre. Yo creo que si lo dejan trabajar y lo dejan implantar esa idea que siempre ha tenido, va a poder tener resultados".