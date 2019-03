Exdirectivo del Olympique de Marsella confesó que compró árbitros y drogó jugadores del PSG

Un exdirectivo del Olympique de Marsella aseguró que cuando estuvo en el cargo, durante la década de los noventa, compró árbitro e incluso drogó a jugadores del PSG.

"Una vez participé en la compra de un árbitro. Fue en un partido contra el PSG, en París. Al día siguiente del encuentro quedé con él en un lugar discreto que acordamos", reveló Marc Fratani en entrevista con Le Monde.

"En aquel partido, el oponente también fue desestabilizado con el uso de una droga psicotrópica: Haldol. Usando jeringas de aguja ultrafinas, el producto se inyectó en botellas de plástico. Todo lo consumible por el adversario fue tratado", agregó y explicó que estas prácticas se extendieron por al menos diez años.



El Olympique a comienzos de los 90

Bernard Tapie, presidente del equipo en la época de Fratani, desmintió las confesiones. "Hay idiotas que querrán creer todo esto porque les complacerá, y habrá personas que tienen conciencia. ¡Esos se darán cuenta de que todo eso es alboroto! Entonces, si él (Marc Fratani) compró a un árbitro; debe dar su nombre; decir dónde, cuándo y quién le dio el dinero… No tengo más comentarios que hacer. No vale nada y no pasará nada", dijo.

Si son ciertas las declaraciones de Fratani, quedarían en entredicho los títulos de liga del Olympique de Marsella obtenidos entre la temporada 1988/89 y 1991/92. En 1993 ganó la Copa de Europa, actual Champions League.

El mismo año que ganaron en Europa, luego de obtener la copa, se supo del arreglo de un partido de Liga frente al Valenciennes, lo que llevó al Marsella a su descenso administrativo y la pérdida del título nacional, pero no del continental.