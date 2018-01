Excompañero de Alexis Sánchez deslizó crítica contra el chileno con particular imagen

Una publicación que generó varias repercusiones en redes sociales fue la que plazmó Mohamed Elneny, en la que deslizó una crítica que muchos entendieron que iba dirigida a Alexis Sánchez.



Por medio de Twitter, el egipcio comentó que ahora en el Arsenal hay jugadores comprometidos con los hinchas y el escudo, lo que puede ser interpretado como un sutil palo al nuevo refuerzo de Manchester United.



Como era de esperar, varios cuestionaron a Elneny, recordando el exitoso paso del Niño Maravilla por los Gunners.

Now there are players fighting every minute for the logo and the fans 🙌🏽💪🏽 #WeAreTheArsenal

