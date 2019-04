Excolaborador de Sergio Jadue asesora actualmente a la ANFP

INFORMACIÓN DE GONZALO ÁLVAREZ // ADN DEPORTES

Una nueva polémica afecta a la dirigencia de la ANFP, presidida por Sebastián Moreno, tras darse a conocer que un excolaborador de Sergio Jadue es el actual asesor de directorio del ente rector del fútbol chileno.

Pablo Ramírez, incluso podría convertirse en el en el Jefe de Gabinete de la asociación. Actualmente, posee una oficina en el edificio de Quilín en el que desempeña sus funciones a diario.

Cercano al ex tesorero de la ANFP, Mauricio Etcheverry, Ramírez tuvo su primer acercamiento al directorio de Sergio Jadue el año 2011 desde La Serena. En esa ciudad participó en la organización de un duelo amistoso entre Chile y Paraguay, el 21 de diciembre del citado año. Ramírez fue presentado a trabajadores de la ANFP por Etcheverry como un asesor para ese compromiso, quien estaba contratado por la propia Municipalidad.



Documento que acredita a Ramirez como asesor de la ANFP para amistoso de Chile.

Además, en otro decreto de la alcaldía de la Cuarta Región, Pablo Ramírez fue contratado para postular a la ciudad a la Copa América 2015, y al Mundial Sub 17 del mismo año.

En el documento, al que se accedió a través de Transparencia, Mauricio Etcheverry es quién mediante una carta certificó el currículum de Ramírez, aprobando su contratación. El trabajo le reportó una suma superior a los 48 millones de pesos.





Además de su cercanía con Etcheverry, Ramírez fue uno de los hombres del círculo de hierro que acompañó a Sergio Jadue en los viajes que el ex presidente realizó en Brasil durante el desarrollo del Mundial 2014.

Pero la relación de Ramírez con Jadue no llegó hasta ahí. Luego de nombrada la "Comisión Sobornos", se presentó un informe realizado por Ramiro Mendoza, ex contralor de la república, en la que se detectó que no existía una rendición formal de los montos ingresados a TicketPro por la venta de boletos durante la Copa América. La cifra sumaba $17.669.135.105, montos correspondientes al Comité Organizador Local y que sin explicación se transfirieron directamente a las cuentas de la ANFP.

¿Cuál es la relación de Ramírez con Ticket Pro? El hermano del asesor, Jorge Francisco Ramírez Arrayás, es dueño de la ticketera que Jadue utilizó con un contrato a dedo, haciéndose con la propiedad el 27 de enero de 2010, según el diario oficial, a través de la compra de 1000 acciones de TicketPro con la sociedad de Inversiones Diama Limitada.

De momento, en la ANFP aseguran que está contratado a plazo fijo de tres meses, con el fin de actualizar los órganos jurisdiccionales para regirse por la norma FIFA, a pesar de que no está titulado como abogado, según revisión de ADN Deportes en el Poder Judicial.

Además, en el ente rector del fútbol chileno aseguran que ya trabajó en los directorios de Reinaldo Sánchez y Harold Mayne-Nicholls. Consultados miembros y funcionarios de ambos directorios, Ramírez jamás trabajó durante aquellas gestiones.

Pese a que Sergio Jadue abandonó su puesto en diciembre del año 2015, su nombre le sigue generando problemas al ente rector del fútbol chileno.