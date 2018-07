Excampeón con Unión Española detalla que él fue quien "descubrió" a Luis Suárez

En conversación con Los Tenores, el exmediocampista uruguayo de Unión Española, Ricardo Perdomo, relató una interesante anécdota acerca de quién descubrió a Luis Suárez, una instancia que se le suele acuñar a Martín Lasarte.



En el diálogo, “Murmullo” contó que fue él quien le recomendó a Machete que subiera al primer equipo al crack del Barcelona, cuando ambos eran entrenadores en Nacional.



"Martín Lasarte estaba dirigiendo el primer equipo y yo veía las formativas. Él me pregunta si tenía algún jugador que yo veía que se destacaba más que otros y le nombré a Luis Suárez. Él me dijo que cómo nombraba a Luis si hay otros que jugaban de titular, a lo que le repliqué que si me preguntaba yo le respondía con el corazón y con lo que sentía, que subiera a Luis Suárez y que lo iba a sorprender", detalló.



Con respecto a cómo ve el duelo entre Uruguay ante Francia, Perdomo cree que los galos no tendrán los mismos espacios que frente a Argentina, a pesar de que "de todas formas son jugadores espectaculares, no descubrimos nada, pero no creo que se den los espacios para correr la cancha".