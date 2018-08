Everton y Huachipato repartieron puntos y expulsados en Sausalito en polémico duelo

Everton no aprovechó la caída de San Luis para salir del fondo de la tabla, ya que solo empató sin goles frente a Huachipato, en un duelo cuya mayor incidencia fue la expulsión de dos jugadores, uno para cada elenco.



Durante la primera parte, los acereros tuvieron claras opciones de abrir la cuenta, aunque con el correr de los minutos fue el cuadro local el que pudo irse en ventaja con unas oportunidades de Madrid y Ramos.



En el segundo tiempo, la visita se complicó con la expulsión por doble amonestación de José Bizama, lo que hizo pensar en que Everton aprovecharía, pero aquello no ocurrió.



De hecho, Cristopher Toselli estuvo firme en una triple acción a los 85’, además de que a los 88’ se equipararon en número de jugadores en cancha, tras la expulsión de Juan Cuevas.



Sin embargo, una de las incidencias llegó a los 86', cuando Parraguez cabeceó al segundo palo y tras un manotazo de Toselli, Huerta remató y Leiva despejó desde dentro del arco, sin embargo el juez asistente, Claudio Ríos, desestimó el gol y no cobró el tanto.



Un empate sin goles que mantiene a Everton en el fondo de la tabla de posiciones con 13 puntos, mientras que Huachipato quedó noveno con 23 unidades.