Everton informó que no denunciará formalmente a Colo Colo por situación de Pablo Guede

Luego de la polémica surgida con Pablo Guede y la banca de Colo Colo, desde Everton analizaron la situación, y si bien se había especulado con que tomarían acciones concretas para llevar el caso al Tribunal de Disciplina, finalmente no será así, según informaron en un comunicado desde el cuadro viñamarino.



En el documento, se expresa que "como club hemos decidido no seguir una denuncia formal, pero ponemos a disposición de la Asociación de Fútbol Profesional y de su Tribunal de Disciplina, para que actún de oficio si así lo estiman, todo el material audiovisual y demás pruebas que respaldan lo mencionado anteriormente, para que se tomen las acciones que correspondan para velar por el cumplimiento de las reglas que rigen el fútbol profesional chileno".



Desde los ruleteros expresaron que "tenemos la convicción de que en el partido de ayer hay serias faltas a la normativa vigente por parte del señor Pablo Guede y parte de su cuerpo técnico, quienes se encontraban suspendidos, y, según se establece por norma, no pueden tener ningún tipo con quien haya quedado encargado de dirigir al equipo"